Akku-Ladegerät explodiert - Mann in Hamburg stirbt an schweren Verletzungen

Hamburg Tragisches Unglück in Hamburg: Bei der Explosion eines Akku-Ladegerätes ist ein Mann gestorben. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar.

Der 26-Jährige hatte am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten, als das Ladegerät explodierte. Rettungskräfte hatten ihn noch am Unfallort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.