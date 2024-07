Erster Fall in Rheinland-Pfalz Afrikanische Schweinepest wohl bei zwei Wildschweinen nachgewiesen

Gimbsheim liegt unweit des Rheins, wo auf der gegenüberliegenden hessischen Seite die Seuche Mitte Juni ebenfalls zum ersten Mal aufgetreten war. Das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt teilte am Montag mit, dass der Erreger in Biebesheim am Rhein erstmals auch in einem Hausschweinbestand nachgewiesen worden sei.