Täter sind geflüchtet : Deutscher Tourist bei Überfall im Kruger-Nationalpark getötet

Mbombela Ein deutscher Tourist war mit drei weiteren Männern mit dem Auto auf dem Weg in den Kruger-Nationalpark, als sie von bewaffneten Tätern überfallen und angegriffen worden sind. Der Fahrer des Wagens ist noch vor Ort gestorben.

Ein deutscher Urlauber ist in Südafrika bei einem Überfall erschossen worden. Der Mann war am Montagnachmittag mit drei weiteren deutschen Touristen auf dem Weg zu einer Safari Lodge im Süden des bekannten Kruger-Nationalparks, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien die Touristen von drei bewaffneten Tätern gestoppt worden. Als sich die Touristen weigerten, das Auto zu verlassen und die Türen verriegelten, habe ein Täter das Feuer auf den Fahrer des Wagens eröffnet. Dieser habe mit dem Auto noch rund 100 Meter zurückgesetzt und sei in eine Mauer gefahren. Der Fahrer starb noch am Tatort. Die Täter flüchteten nach den Schüssen ohne Beute.