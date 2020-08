Wegen „ideologischer“ Begriffe : AfD kritsiert neuen Duden

Berlin/Stuttgart Die AfD kirtisiert die kürzlich erschienene Neuauflage des Duden als „„Ideologiehilfe zur Durchsetzung linker Politik". Auch der Verein Deutsche Sprache hat an dem neuen Rechtschreib-Duden etwas auszusetzten.

Mit 3000 neuen Wörtern aus dem deutschen Sprachgebrauch und insgesamt 148.000 Stichwörtern sei die 28. Auflage die umfangreichste , die es je gab, teilte die Redaktion in Berlin mit.

Der „Duden - Die deutsche Rechtschreibung" ist 1296 Seiten dick. Er enthält unter anderem neue Begriffe wie Fridays for Future, Mikroplastik, Gendersternchen, inklusiv, Shutdown oder Videobeweis. Aber auch Wörter wie Dachbegrünung, bienenfreundlich, genderneutral, Pflegeroboter, Reproduktionszahl oder Geisterspiel wurden erstmals aufgenommen und sollen die aktuelle Weiterentwicklung der deutschen Sprache dokumentieren. Die letzte Auflage stammte aus dem Jahr 2017. Trotz digitaler Versionen wurden davon 650.000 Exemplare verkauft.

Die AfD in Baden-Württemberg kritisierte die neue Ausgabe als „Ideologiehilfe zur Durchsetzung linker Politik". Neu aufgenommene Begriffe wie Alltagsrassismus, rechtsterroristisch oder Klimanotstand seien „ideologisch". „Kleine Gruppen" wie Aktivisten, Journalisten oder Politiker wollten der Mehrheit der Bürger verordnen, wie sie zu sprechen hätten, so der AfD-Landtagsfraktionsvorsitzende Bernd Gögel. Zugleich warf die AfD dem Duden vor, zu viele Anglizismen wie Fridays for Future oder Hatespeech aufgenommen zu haben.