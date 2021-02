Ähnliche Telefonnummern : Ostfriesin bekommt täglich bis zu 80 Anrufe von MDR-Publikum

Marienhafe/Niedersachsen Weil die Rufnummern sich kaum unterscheiden, erhält eine Rentnerin aus Marienhafe regelmäßig Anrufe, die eigentlich an den MDR-Publikumsservice gehen sollten. Das seien bis zu 80 Anrufe täglich.

Ein kleiner Tippfehler am Ziffernblock kann den Unterschied machen, ob man bei seinem Anruf den MDR-Publikumsservice oder eine Rentnerin aus Ostfriesland am Ohr hat. Denn die Rufnummern sind bis auf eine Null identisch. Und so erhält die 74-Jährige nach eigenen Angaben täglich bis zu 80 Anrufe, die eigentlich beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) landen sollten. Das berichtete die Ostfriesin der „Bild“.

„Ich habe schon so viele Geschichten gehört“, sagte die 74-Jährige laut „Bild“. Die Anrufer beschwerten sich dann über das Programm und fingen am Telefon direkt an zu wettern, erzählte die Frau. Außerdem nannte sie ein Beispiel: „Direkt nach der Gesundheitssendung im MDR am Abend klingelt bei mir das Telefon, die Leute legen sofort los.“ Die Anliegen höre sich die Rentnerin dann geduldig an, heißt es.

Der Grund für die Verwechslung ist ein einfacher: Die 74-Jährige wohnt in Marienhafe, einer 2300-Einwohner-Gemeinde in Niedersachsen. Die Vorwahl dort ist 04934. Der MDR-Publikumsservice gibt seine Rufnummer auf der Internetseite mit „+49341....“ an. Und so passiert es – offensichtlich sogar regelmäßig –, dass das MDR-Publikum in Marienhafe statt in Leipzig anruft.

Ihren Anrufbeantworter hat die unfreiwillige MDR-Telefonistin mittlerweile abgeschaltet. „Der ist sonst nach 30 Minuten voll“, sagte sie. Und von dem Angebot eines Telefonanbieters, eine neue Telefonnummer zu bekommen, wolle die 74-Jährige ebenfalls keinen Gebrauch machen: „Ich habe die Nummer seit 1965, die möchte ich nicht wechseln.“

