Nach plötzlichem Tod : Ägyptens Ex-Präsident Mursi beigesetzt

Kairo Mohammed Mursi war am Montag während einer Gerichtsverhandlung gestorben, er soll einen Herzinfarkt erlitten haben. Laut seines Verteidigers habe bereits am Dienstag vor Sonnenaufgang die im Islam vorgeschriebene rituelle Waschung stattgefunden.

Die Sicherheitsbehörden hätten eine Beerdigung im Familiengrab in seinem Geburtsort in der Provinz Scharkija untersagt.

Der Trauergottesdienst fand demnach in der Moschee des Tora-Gefängnisses statt, in dem Mursi lange in Haft saß. Das rituelle Waschen und Einhüllen muss beim Tod von Muslimen so schnell wie möglich erfolgen.