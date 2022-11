Auswertung des ADAC : Lkw-Falschparker an Autobahnraststätten fast die Regel

Lastwagen stehen am Abend auf dem Rastplatz Geismühle an der Autobahn 57. (Archivfoto) Foto: dpa/Arnulf Stoffel

München Weil mehr als 20.000 Stellplätze an Autobahnen in Deutschland fehlten, müssten sich Lkw-Fahrer regelmäßig nach Alternativen umsehen - die Folge sei mitunter ein „großes Sicherheitsrisiko“.

Falsch geparkte Lastwagen auf Autobahn-Rastanlagen sind einem ADAC-Test zufolge nachts „eher die Regel“. Der Autoclub hat an 96 Rastanlagen in 14 Bundesländern gezählt, wie viele Lastwagen zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht falsch abgestellt waren. Ergebnis: An 90 Prozent der Anlagen wurde im absoluten Halteverbot geparkt.

Weil mehr als 20.000 Stellplätze fehlten, müssten sich Lkw-Fahrer Nacht für Nacht nach Alternativen umsehen - die Folge sei mitunter ein „großes Sicherheitsrisiko“, warnte der ADAC am Dienstag. An jeder zweiten Anlage werde „hochriskant geparkt“, etwa im Ein- oder Ausfahrtbereich oder auf dem Seitenstreifen der Autobahn.

Auf 86 der 96 Rastanlagen standen Lkw im absoluten Halteverbot oder auf nicht erlaubten Parkflächen etwa für Autos. Das Parken außerhalb markierter Flächen, etwa in den Fahrgassen zwischen den Stellplätzen, „war dann schon fast die Regel“: Nur auf einer einzigen Anlage - Lüneburger Heide West an der A7 in Niedersachsen - hätten die Tester keinen falsch geparkten Lkw gesehen. „Zwei Anlagen waren so zugeparkt, dass sie nicht ausgezählt werden konnten, weil der Tester nicht einmal eine Möglichkeit fand, um seinen Pkw abzustellen.“