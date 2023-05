Zweiter Unfall in zwei Tagen Ein Toter und Verletzte bei Absturz eines Segelflugzeugs in Wetzlar

Erst gestern war ein Leichtflugzeug in Österreich abgestürzt. Die beiden Opfer stammen nach Angaben der Polizei aus Niederbayern. Es handle sich um den 56-jährigen Piloten und eine 65 Jahre alte Begleiterin. Das Leichtflugzeug sei nach ersten Erkenntnissen am Samstagvormittag vom Flughafen Eggenfelden in Deutschland gestartet, am Flughafen Zell am See für eine Stunde zwischengelandet, dann auf dem Weg Richtung Slowenien gewesen.