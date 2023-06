Elf Mythen über Hitze Diese Abkühlungs-Tipps helfen wirklich – und diese nicht

Möglichst kurz und intensiv lüften, dabei wenn möglich mehrere Fenster öffnen, ist hier die Devise. „Besser querlüften, wenn es geht. Möglichst viele Zimmer durchlüften, um viele Bauteile mitzunehmen“, sagt Handwerk. Möbel und Wände wirken nämlich als Hitzepuffer, wenn die Temperatur draußen schon längst abgekühlt ist. Mit dem Lüften sollten man erst anfangen, wenn die Temperatur außen niedriger ist als in der Wohnung. Hier könne man nach dem persönlichen Gefühl entscheiden, so Handwerk. Tagsüber zu lüften, bringe an heißen Tagen nichts. „Auch wenn man eine frische Brise spüre, die Hitze komme trotzdem rein. Also: kurzes Stoßlüften für den Sauerstoffaustausch, wenn es zu stickig wird, ansonsten: „Fenster zu und Ventilator an“, so Handwerk.