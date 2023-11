Abhören der „Letzten Generation“ Journalisten legen Beschwerde ein

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat am Dienstag gemeinsam mit „Reporter ohne Grenzen“ und zwei Journalisten Beschwerde beim Landgericht München gegen Beschlüsse des Amtsgerichts München eingelegt, teilte die Gesellschaft für Freiheitsrechte am Dienstag in Berlin mit. Es sollen die grundrechtlichen Grenzen für das heimliche Abhören solcher Anschlüsse gerichtlich geklärt werden, um Rechtssicherheit für die Vielzahl von Journalisten zu schaffen, die zwangsläufig davon betroffen sind, wie es weiter hieß.