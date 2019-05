13 Passagiere werden schwer verletzt : Ein Mensch stirbt bei Busunfall auf A9 nahe Leipzig

Leipzig Am Sonntagabend ist es auf der Autobahn 9 nahe Leipzig zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus gekommen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Viele weitere wurden verletzt, 13 davon schwer.

Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Sonntagabend.

Nach Angaben der Polizei waren zum Zeitpunkt des Unfalls mehr als 70 Fahrgäste an Bord des Busses. Die A9 wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.