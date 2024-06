Festnahme an der A9 Männer wollten Frischhaltefolie über Autobahn spannen

Zwei Männer haben in Bayern an einer Auffahrt zur Autobahn 9 versucht, Frischhaltefolie quer über die Fahrbahn zu spannen. Die beiden hätten die Folie am frühen Montagmorgen um einen Leitpfosten gewickelt und über die Fahrspur gezogen, teilte die Polizei mit. Ein aufmerksamer Zeuge habe den Vorfall an der Anschlussstelle Fischbach bei Nürnberg beobachtet und die Männer zur Rede gestellt. Das Duo sei daraufhin in den Wald geflohen.