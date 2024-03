Auch 35 Verletzte Mehrere Tote bei Unfall mit Flixbus auf A9 bei Leipzig

Die Autobahn 9 war über Stunden in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet. Am frühen Mittwochnachmittag gab die Polizei zunächst die Fahrbahn Richtung Berlin wieder frei. Am Abend erklärte sie die Bergungsarbeiten für abgeschlossen - auch die Fahrbahn in Richtung München wurde wieder freigegeben.