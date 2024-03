Auch einige Verletzte Mehrere Tote bei Unfall mit Flixbus auf A9 bei Leipzig

Die Autobahn ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Fahrspur nach Berlin soll laut Polizei am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden, die Strecke nach München bleibt vorerst gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, eine Rettungsgasse freizuhalten. Das Schkeuditzer Kreuz liegt am Flughafen Leipzig/Halle. Die A9 ist eine wichtige Nord-Süd-Autobahn, die Berlin und München verbindet.