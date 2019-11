Vorfall nahe Schweinfurt : Autofahrer erschießt sich bei Polizeikontrolle auf A70

Schweinfurt Bei einer Fahrzeugkontrolle hat sich ein Autofahrer auf der A70 bei Schweinfurt nach Angaben der Polizei selbst erschossen. Im Auto des 43-Jährigen wurden mehrere Werkzeuge und Sturmhauben gefunden.

Die Besatzung eines Streifenwagens habe das Auto des 43-Jährigen am späten Mittwochabend anhalten wollen und ihn zum Stopp aufgefordert. Der aus dem Harz in Sachsen-Anhalt stammende Mann habe das Fahrzeug auch ordnungsgemäß angehalten. Es habe zunächst keine Auffälligkeiten gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Fahrzeug sei wegen Unterschlagung gesucht worden.