“Lucky“ im Glück Schildkröte kriecht in Frankfurt quer über Autobahn

Wie die Polizei in der hessischen Metropole am Montag mitteilte, riefen Zeugen die Beamten am Sonntagmorgen auf die A661. Die Schildkröte war auf einer Fahrspur in Höhe Heddernheim gesehen worden. Ein Streifenwagen machte sich zwar auf den Weg, jedoch musste nichts und niemand mehr gerettet werden. Der Schildkröte war es gelungen, von der Fahrbahn in Richtung Norden über den Mittelstreifen auf die Seite in Richtung Süden zu kommen. Dabei überquerte sie mindestens drei Spuren, ohne erfasst zu werden.