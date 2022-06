Teils Schrittgeschwindigkeit auf beiden Spuren : Zwei Paketdienstfahrer legen Verkehr auf drei Autobahnen lahm

Kaiserslautern Wer am Samstagmittag auf den Autobahnen A6, A62 oder A63 unterwegs war, brauchte viel Zeit und Nerven. Denn zwei Paketdienstfahrer haben auf den Strecken im Raum Kaiserslautern absichtlich den Verkehr behindert.

Im Bereich des Autobahnkreuzes Landstuhl soll der vorausfahrende Transporter gerade mal 10 bis 20 km/h schnell gewesen sein, sodass sich dem alle anderen Fahrzeuge anpassen mussten. Hinter dem Paketboten fuhr den Angaben nach sein Kollege, der auf der mehrspurigen Fahrbahn der A6 in Richtung Mannheim dann nach links ausscherte: Beide Transporter seien dort in langsamem Tempo nebeneinander hergefahren. Im dreispurigen Bereich sollen die beiden Männer zusätzlich in Schlangenlinien gefahren sein, um zu verhindern, dass andere Fahrzeuge die beiden Störer überholen konnten. Ein Polizeibeamter auf dem Weg zu seinem Dienst habe die Aktion der beiden Männer beobachtet. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.