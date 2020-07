Auf der deutschen Autobahn : Schweizer rasen mit Tempo 245 in einen 120er-Blitzer

Bad Bellingen Die Polizei hat zwei Autofahrer gestoppt, die sich auf der Autobahn 5 ein illegales Rennen geliefert haben sollen. Die beiden Männer haben jetzt ihre Führerscheine verloren.

Die 31-Jährigen fuhren dicht hintereinander in Richtung Karlsruhe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Erwischt wurden sie bei Bad Bellingen. Dort fuhren sie mit 245 Kilometern pro Stunde an einer mobilen Radarkontrolle der Beamten vorbei. Erlaubt ist an der Stelle demnach Tempo 120.