A5 bei Gießen: Geisterfahrerin stirbt nach Unfall auf A5 - drei weitere Schwerverletzte

Gießen Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 5 ist in der Nacht zu Sonntag tödlich zu Ende gegangen. Eine Geisterfahrerin hatte ihn verursacht, sie kam ums Leben.

Die 32-Jährige, die noch eine Beifahrerin an Bord hatte, stieß mit ihrem Fahrzeug nahe der Ausfahrt Reiskirchen frontal mit dem Auto eines 46-Jährigen zusammen, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Für die Falschfahrerin endete der Zusammenprall tödlich, sie starb noch an der Unfallstelle.