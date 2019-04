Auf dem Weg nach Neu-Delhi : Probleme in der Luft - A380 der Lufthansa muss nach Frankfurt zurückkehren

Probleme in der Luft - A380 der Lufthansa muss nach Frankfurt zurückkehren

Ein A380 in Frankfurt am Main (Archivfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Frankfurt/Main Wegen eines Hydraulikproblems hat ein Lufthansa-Airbus A380 auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi umkehren müssen. Die Maschine befand sich zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Stunden in der Luft - und über dem Iran.

Während des Flugs sei ein "technischer Defekt am Hydrauliksystem" festgestellt worden, teilte die Lufthansa am Dienstagabend mit. Lufthansa-Flug LH760, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Stunden in der Luft war und sich über dem Iran befand, sei deswegen nach Frankfurt zurückgekehrt.