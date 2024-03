Bei Würzburg Zwei Tote bei Massenkarambolage mit 40 Fahrzeugen auf A3

Bereits am Samstag hatte es eine Unfallserie gegeben. Auf zwei Autobahnen in Schleswig-Holstein war es zu mehreren Unfällen mit Verletzten gekommen: Während eines Hagelschauers waren auf der A23 bei Hohenfelde fünf Autos in einen Unfall verwickelt worden. Und auch auf der A31 in Niedersachsen hatte es aufgrund eines Hagelschauers mit Starkregen mehrere Unfälle gegeben.