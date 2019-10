Polizei stoppt Kleinlaster : 25-Jähriger auf A23 mit fünf Promille unterwegs

Itzehoe Diese Zahl leuchtet bei einem Atemalkoholtest wohl nicht allzu oft auf: Polizisten haben auf der Autobahn 23 in Schleswig-Holstein einen Autofahrer mit fünf Promille gestoppt.

Wie die Beamten am Montag in Itzehoe mitteilten, ergab sich dieser Wert bei einem Atemalkoholtest vor Ort. Ein anderer Autofahrer hatte den Notruf gewählt, weil der 25-Jährige mit seinem Kleintransporter in Schlangenlinien auf der A23 bei Albersdorf unterwegs war.