A2 in Niedersachsen: Elfenbeauftragte will Unfälle verhindern

Hannover Autofahrer auf der A2 in Niedersachsen könnten sich ab sofort etwas sicherer fühlen: Eine Elfenbeauftragte setzt ihre Kraft gegen schwere Unfälle ein. Unterstützung bekommt sie von der Straßenbaubehörde.

Abgesichert von einem Lastwagen der Autobahnmeisterei Braunschweig und in Begleitung zweier Mitarbeiter der Behörde, steuerte Rüter dem Bericht zufolge an einem Tag im Juni fünf neuralgische Punkte an der A2 zwischen Lehrte und Braunschweig an. Unterstützt wurde sie dabei von der Tierkommunikatorin Marion Lindhof.