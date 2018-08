A2 gesperrt: Drei Tote bei Lkw-Unfall bei Peine

A2 in Niedersachen

Ein völlig zerstörter Kleintransporter steht nach einem schweren Unfall auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen Peine-Ost und Hämelerwald. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Peine Bei schweren Unfällen auf der A2 bei Peine sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt.

Die Autobahn wurde am Montagmorgen in Fahrtrichtung Hannover zwischen Watenbüttel und Hämelerwald gesperrt. Am Stauende sei es bereits zu Folgeunfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.