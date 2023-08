Schwerer Unfall auf der A2 Schicksal der Lkw-Fahrer nach Gasflaschen-Explosion ungewiss

Nach dem schweren Gefahrguttransporter-Unfall mit Explosionen auf der Autobahn 7 ist das Schicksal der Lkw-Fahrer weiter unklar. Die in den Unfall involvierten Personen waren zwar vom Unfallort geholt worden, über den Zustand und die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei bis in den frühen Mittwochmorgen jedoch keine Angaben machen. Am Dienstagabend ging die Polizei von mindestens zwei Toten aus. Zu Bergungen und weitere Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte in der Nacht, viele Stunden nach dem Unglück, noch immer nicht an den Unfallort. Zu groß sei die Gefahr weiterer Explosionen.