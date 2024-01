Zusammenstoß nahe Magdeburg 78-jähriger Falschfahrer stirbt nach Unfall auf A2

Das teilte die Polizei mit. Der 78-jährige Mann aus Niedersachsen war demnach in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Auf der Fahrbahn in Richtung Hannover stieß sein Wagen dann frontal mit einem Kleintransporter zusammen und streifte ein weiteres Fahrzeug. Der Falschfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Mensch in dem Kleintransporter erlitt schwere Verletzungen.