Unfall auf der A12 in Brandenburg Gefahrentransporter stößt mit Reisebus zusammen – 52 Verletzte

Die Verletzten sind nach Angaben von Polens Polizei alle polnische Staatsbürger. Es handele sich um Arbeitnehmer eines deutschen Unternehmens, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidienststelle in Gorzow Wielkopolski am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Es sei bislang nicht bekannt, zu welchem Unternehmen der verunglückte Reisebus gehöre. Polens Konsul Marcin Krol sagte dem Sender TVN24, der Bus habe ein polnisches Kennzeichen.