Unfall auf der A12 in Brandenburg Gefahrentransporter stößt mit Reisebus zusammen – 52 Verletzte

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen auf der A12 in Brandenburg sind am Dienstagmittag Dutzende Menschen verletzt worden. Mittlerweile gebe es 52 Verletzte, davon zehn Schwerverletzte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Eine Sprecherin des Landkreises Oder-Spree sprach auf Basis der Informationen vom Katastrophenschutz sogar von einer lebensbedrohlich verletzten Person. Der Katastrophenschutz war im Einsatz.