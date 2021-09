Polizeieinsatz auf der Autobahn : Tatverdächtiger nach mutmaßlicher Geiselnahme im Reisebus vernommen

Update Hilpoltstein Ein Mann bedroht in einem Reisebus auf der Autobahn 9 in Bayern Fahrgäste. Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme und einem stundenlangen Großeinsatz hat die Polizei nun den Tatverdächtigen vernommen. Ob er tatsächlich eine Waffe bei sich führte, ist noch immer nicht bekannt.

Stunden der Angst auf der Autobahn: Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus hat die Polizei am Dienstagabend auf der Autobahn 9 zwischen Hilpoltstein und Greding in Bayern einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige soll Morddrohungen ausgestoßen haben. Er war längere Zeit mit drei Busfahrern allein im Fahrzeug. Gegen 21.30 Uhr habe es einen Zugriff der Polizei gegeben, sagte ein Polizeisprecher.