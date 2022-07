Auf A 3 bei Bayern : 700 Ferkel sterben nach Unfall mit Schweinetransporter

Wiesentheid Ein Schweinetransporter ist auf der A 3 in Bayern umgekippt, da der Fahrer vermutlich die Kontrolle verloren hat. 700 Ferkel sind dabei ums Leben gekommen.

Rund 700 Ferkel sind am Dienstag nach einem Unfall eines Schweinetransporters auf der Autobahn 3 in Bayern verendet. In dem Laster waren laut Polizei rund 900 Tiere. Etwa 150 davon mussten nach dem Unfall wegen ihrer Leiden getötet werden, rund 550 starben bereits zuvor infolge des Unfalls.