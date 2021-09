Anklage auf Beihilfe zum Mord : 96-jährige Hauptangeklagte taucht nicht zu KZ-Prozess auf

Itzehoe Die 96-Jährige Angeklagte im Itzehoer Prozess um Beihilfe zum Mord im KZ Stutthof ist flüchtig. Das Landgericht habe einen Haftbefehl erlassen, sagte der Vorsitzende Richter Dominik Groß am Donnerstag. Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vorgeworfen.

In Itzehoe hätte am Donnerstag der Prozess gegen die ehemalige Sekretärin der Leitung des NS-Konzentrationslagers Stutthof beginnen sollen. Die 96-Jährige muss sich vor dem dortigen Landgericht wegen Beihilfe zum Mord in mehr als elftausend Fällen und einigen Fällen von Beihilfe zu versuchtem Mord verantworten. Laut Anklage arbeitete sie in dem Lager von 1943 bis 1945 als Stenotypistin und Schreibkraft der Kommandantur.