Gewinner aus Bayern, Hessen und Ungarn : Drei Glückspilze knacken 90-Millionen-Eurojackpot

In einem Kiosk liegen Lottoscheine des Spiels "Eurojackpot". Zum dritten Mal in diesem Jahr ist der Eurojackpot auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Münster/Helsinki Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot ist geknackt. Er geht nach Angaben von Westlotto nach Bayern, Hessen und Ungarn.

Ob Tippgemeinschaften oder Einzelgewinner die jeweils 30 Millionen Euro bekommen, sei noch nicht bekannt, sagte Westlotto-Sprecher Axel Weber am Freitagabend. Die Gewinnzahlen lauteten 3, 12, 24, 37, 38 und die beiden Eurozahlen 3 und 7. Das teilte Westlotto nach der Ziehung der Zahlen im finnischen Helsinki mit. Zuletzt war der Jackpot am 20. September ausgeschüttet worden und dann acht Ziehungen in Folge unangetastet geblieben.

Im 2. Gewinnrang gab es 8 Gewinner, die jeweils knapp 3 Millionen Euro erhalten. Dieses Geld geht den Angaben zufolge an vier Gewinner in Deutschland, und zwar in Baden-Württemberg (2x), Brandenburg sowie

Niedersachsen, und an weitere vier Gewinner in Italien, Dänemark und Finnland (2x).