Heilbronn 90-jährige Frau in katholischer Kirche ausgeraubt

Dem Beschuldigten werde vorgeworfen, die 90-Jährige in der katholischen Kirche St. Peter und Paul am Donnerstag um die Mittagszeit zunächst beleidigt und Geld von ihr gefordert haben. Daraufhin habe die Seniorin versucht, zu flüchten. Der Mann habe sie dann zu Boden gestoßen, auf sie eingetreten und ihre Tasche an sich genommen. Den Angaben zufolge erlitt die Frau durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.