Nach erwartetem Ansturm : Das große Chaos auf Sylt bleibt vorerst aus – Polizei spricht von ruhiger Lage

Eine Gruppe Punks feiert in der Fußgängerzone von Westerland auf Sylt. Foto: dpa/Axel Heimken

Westerland Auf Sylt blieb es am Pfingstsamstag weitgehend ruhig. Zwar trafen viele Touristen und Tagesgäste mit der Bahn ein, einige von ihnen in Partystimmung – die Polizei spricht aber von keinen besonderen Vorkommnissen.

Auf Sylt sind am Pfingstsamstag zahlreiche Touristen und Tagesgäste mit der Bahn eingetroffen. Die Züge seien brechend voll, auch die Autozüge ausgebucht, berichtete ein dpa-Fotograf am Samstagmittag. Viele Bahnreisende seien in Partystimmung angekommen.