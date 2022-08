Nach Ende des 9-Euro-Tickets : Mit diesen Tarifen fahren Sie weiterhin günstig durch Deutschland

Düsseldorf Das 9-Euro-Ticket läuft Ende August aus, eine Verlängerung des bundesweiten Tarifs wird es vermutlich nicht geben, über eine Anschlusslösung wird diskutiert. Ein Experte vom Fahrgastverband Pro Bahn verrät, wie Sie auch ohne den Rabatt weiterhin günstig reisen.

„Ein weiteres tolles Angebot sind die Ländertickets, die es in allen Bundesländern zu kaufen gibt“, erklärt Naumann. Wie beim „Quer durchs Land“-Ticket biete hier besonders die Kleingruppen- und Familienkomponente Vorteile. So könnten mehrere Leute zusammen wesentlich günstiger fahren. Naumann kritisiert jedoch, dass die Angebote in einigen Bundesländern besser an die Verkehrsbedürfnisse angepasst werden müssten. „Schleswig Holstein ist ein Positivbeispiel, denn dort ist Hamburg als Ziel noch im Länderticket enthalten, andere Bundesländer sollten die Reisedaten auch besser auswerten und ihr Angebot entsprechend ausweiten, sodass es für Kunden Sinn ergibt.“ Zudem müsste es Naumann zufolge zusätzlich zu dem Tagesangebot auch passende Monats- bzw. Jahresangebote geben.