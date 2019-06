Auf dem Weg zum Bootskauf : Mann vergisst 10.000 Euro auf Autobahntoilette in Niedersachsen

Mann vergisst 10.000 Euro auf Autobahntoilette in Niedersachsen

Oldenburg Doch der 83-Jährige hat Glück gehabt: Ein Ehepaar auf der Durchreise fand das Geld und gab es bei der Polizei ab. Der Senior kündigte eine Belohnung für die ehrlichen Finder an.

Der Verlust von 10.000 Euro Bargeld auf der Toilette eines Autobahnrastplatzes in Niedersachsen ist für einen 83-Jährigen gut ausgegangen. Ein Ehepaar habe die Geldbörse gefunden und bei der Polizei abgegeben, teilte diese am Freitag in Oldenburg mit. Der Senior war auf dem Weg zur Küste, um sich ein Boot zu kaufen. Bei einer Pause vergaß er das Geld.