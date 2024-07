Zum Kreis der Verschwörer gehörten 200 Personen Ikone Stauffenberg? – Hitler-Attentat jährt sich zum 80. Mal

Der 1943 in Afrika schwer verwunderte Oberst schaffte es gerade so, einen der beiden Sprengsätze in den Besprechungsraum in Hitlers Hauptquartier in Ostpreußen zu bringen. Schnell musste er zurück nach Berlin, um dort den Staatsstreich zu leiten. Doch Hitler überlebte, der Putsch scheiterte. Stauffenberg und viele seiner Mitverschwörer wurden hingerichtet. Wäre das Attentat geglückt, wären wohl Millionen Menschen am Leben geblieben.