Pfeiffer mit drei „F“ 80 Jahre Rühmann-Klassiker „Feuerzangenbowle“

Nach einer Bombennacht in Berlin findet am 28. Januar um 10.45 Uhr im Tauentzienpalast an der Ecke Nürnberger Straße die Erstaufführung des Films statt, der im Frühling 1943 gedreht worden ist. Einige der Darsteller der Oberprimaner erleben diesen Tag schon nicht mehr, weil sie zwischen Dreharbeiten und Premiere an der Front getötet wurden.