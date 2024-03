Haftstrafe 80-Jähriger wegen Tötung seiner bettlägerigen Frau verurteilt

Der Deutsche hatte seine Ehefrau, die an Kinderlähmung erkrankt war, über einen langen Zeitraum größtenteils selbst gepflegt. Zuletzt hatte die Patientin unter anderem an starkem Juckreiz gelitten. Auslöser der Tat sei vermutlich die Aussage der Frau gewesen, einen bereits vereinbarten Hautarzttermin nicht wahrnehmen zu wollen, sagte die Richterin. Diese Haltung habe den Angeklagten dermaßen in Wut versetzt, dass er seine Frau getötet habe. Der Mann hatte nach der Tat in einer Nachricht an seinen Sohn geschrieben, dass er die Mutter erwürgt habe.