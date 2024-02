Filmfestival im Zeichen von Konflikten AfD-Mitglieder bei Berlinale nicht erwünscht

Die bundesweiten Proteste gegen die AfD und die Diskussion um den Umgang mit der Partei haben nun auch die Berlinale erreicht. In einem Offenen Brief protestierten in der vergangenen Woche rund 200 Film- und Kulturschaffende gegen die Einladung von zwei AfD-Politikern zur Eröffnungsgala der 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin am 15. Februar. Am Sonntag veröffentlichte Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek in den Sozialen Medien dazu eine Stellungnahme.