Beinahe ertrunken: 72-Jähriger trieb hilflos in der Elbe - Webcam rettet ihm das Leben

Hamburg Ein 72-Jähriger trieb am Donnerstagmorgen auf der Elbe in Hamburg hilflos im Wasser. Einer Webcam und einem aufmerksamen Internetnutzer verdankt er wohl sein Leben.

Ein aufmerksamer Webcam-Beobachter hat in Hamburg einem hilflos in der Elbe treibenden Mann das Leben gerettet. Der Internetnutzer alarmierte am frühen Donnerstagmorgen die Wasserschutzpolizei, weil er über eine Webcam einen in der Elbe treibenden Menschen gesehen habe, teilte die Hamburger Feuerwehr mit. Daraufhin seien unmittelbar mehrere Kleinboote und Polizeitaucher entsandt worden.