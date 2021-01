Staubsaugerschläuche am Auspuff : 55-Jähriger wollte Maulwurf mit Autoabgasen töten - Polizei ermittelt

Duisburg Die Polizei in Flensburg ermittelt gegen einen 55-jährigen Mann, der sein Maulwurfsproblem offenbar auf rabiate Art lösen wollte. Er könnte dabei gleich gegen mehrere Gesetze verstoßen haben.

Weil er einen Maulwurf mit Autoabgasen bekämpfen wollte, muss sich ein Mann in Schleswig-Holstein wegen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz verantworten. Wie die Polizei in Flensburg am Mittwoch mitteilte, fiel einer Polizeistreife am Samstag nahe Bredstedt in Nordfriesland ein Auto mit laufendem Motor auf einer privaten Rasenfläche auf. Am Auspuff waren zwei ineinander gesteckte Staubsaugerschläuche befestigt, die in einem Maulwurfshügel endeten.