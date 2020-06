Polizei nimmt Tatverdächtigen fest : 55-Jähriger erschießt Mann in Regensburg auf offener Straße

Das Blaulicht eines Polizeiautos (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Regensburg In Regensburg ist am Donnerstag ein 57 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach kurzer Fahndung in Tatortnähe ein Verdächtiger festgenommen. Bei dem 55-Jährigen sei eine Schusswaffe beschlagnahmt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Motiv vermuten die Ermittler "im engeren, persönlichen Bereich".

Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich demnach schon länger. Beide wohnten den ersten Ermittlungen zufolge in Regensburg. Der dringend tatverdächtige Mann wurde noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Mordes erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei der beschlagnahmten Schusswaffe handelt es sich demnach um eine Pistole, deren Herkunft noch geprüft wurde. Unklar war zunächst auch noch, ob der 55-Jährige dafür eine Berechtigung besaß.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und ordnete eine Obduktion an. Mit einem Ergebnis wurde für Freitag gerechnet.

Der Tatort liegt in der Nähe des Regensburger Hauptbahnhofs, die betroffene Straße wurde vorübergehend weiträumig abgesperrt. Die Sperrung wurde im Laufe des Tages wieder aufgehoben.

(felt/AFP)