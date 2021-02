49-Jähriger zündete sich in Dresden an : Identität des Selbstverbrennungs-Opfers geklärt

Dresden Die Identität des Mannes, der sich am Freitag in der Dresdner Altstadt mit einer Flüssigkeit übergoss und angezündet hat, ist geklärt. Es handelt sich um einen 49-jährigen aus der Türkei stammenden Mann, der in Dresden lebte.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Über die Hintergründe wurde noch immer nichts bekannt.

Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben an. Der Mann war am Freitag nach der Tat schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenige Stunden später starb.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

