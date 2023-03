Häufig gestellte Fragen Das müssen Sie zum „Deutschlandticket“ wissen

Worauf hofft die Branche?

Die große Hoffnung der Branche ist, dass das 49-Euro-Ticket neue Nutzer in den ÖPNV zieht. Der VRR hält rund 100.000 neue Abonnenten für denkbar. Lothar Ebbers, Sprecher des Fahrgästeverbandes Pro Bahn in NRW, sieht es ähnlich: „Wenn ein Abo relativ wenig kostet, buchen es eben auch nur gelegentliche Nutzer. Wichtig ist dann nur, dass es entsprechende Angebote für Menschen gibt, die sich die 49 Euro nicht leisten können.“

Das sieht auch Thomas Kutschaty so, SPD-Chef in NRW. Er meint, alle sozial Bedürftigen in NRW sollten einen Zuschuss erhalten, damit sie von einem möglichen Discountabo profitieren: „Neben dem 49-Euro-Ticket hilft ein gezielter, jährlicher Mobilitätszuschuss von 200 Euro dabei, dass sich auch diejenigen mit geringem Einkommen in NRW bewegen können.“