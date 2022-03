41-Jähriger stammt aus Essen : Kinderschänder entkommt bei begleitetem Freigang in Göttingen

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Göttingen In der Göttinger Innenstadt ist ein in Sicherheitsverwahrung untergebrachter Straftäter bei einem begleiteten Freigang am Freitagvormittag geflohen. Es werde „mit Hochdruck“ nach dem 41 Jahre alten Mann gefahndet, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Gesuchte, der ursprünglich aus Essen (NRW) stammt, ist seit 2019 wegen schwerer Brandstiftung und schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in der JVA Rosdorf untergebracht. „Es ist nicht auszuschließen, dass von ihm in Stresssituationen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht“, hieß es.

Der 41-Jährige sei etwa 1,80 Meter groß, wiege etwa 120 Kilo und habe braunes kurzes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er den Informationen zufolge mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, blauer Jeans, einem grauen Pullover und weißen Turnschuhen bekleidet. Er hat vermutlich einen schwarzen Rucksack dabei. Er könne sich auch in Richtung Essen abgesetzt haben, hieß es weiter.

Wer den 41-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, umgehend über Notruf 110 die Polizei in Göttingen oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

(felt/dpa)