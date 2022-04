30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention : Zwölfjährige spricht „Tagesthemen“-Kommentar

Hamburg Die zwölfjährige Ella wird am Dienstagabend im Fernsehen ihre Meinung sagen. Anlässlich des Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention spricht sie den traditionellen Kommentar in der Nachrichtensendung. Wie Ella die Aufzeichnung erlebt hat.

Eine Zwölfjährige präsentiert an diesem Dienstagabend den traditionellen Kommentar in der ARD-Hauptnachrichtensendung „Tagesthemen“. Ella aus Hamburg, die in die sechste Klasse geht, wird anlässlich 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ihre Meinung sagen. Es ist nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) das zweite Mal in der Geschichte der „Tagesthemen“, dass ein so junger Mensch den Kommentar spricht. 2007 hatte ebenfalls eine Zwölfjährige den Meinungsbeitrag präsentiert.