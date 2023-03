Sommerzeit bevorzugt Große Mehrheit für Abschaffung der Zeitumstellung

Im Vergleich mit sechs anderen Ländern sind die Deutschen den Angaben zufolge am deutlichsten für die Abschaffung der Zeitumstellung. In Schweden, Dänemark und Frankreich überwiegt ebenfalls der Wunsch nach einem Ende des jährlichen Hin- und Herstellens der Uhren - allerdings nicht so deutlich wie in Deutschland. In Italien, Spanien und Großbritannien wiederum plädierten mehr Menschen für ein Beibehalten der Zeitumstellung als für ihre Abschaffung.