Bunt, laut und voll Flower-Power beim 26. Schlagermove in Hamburg

Die Riesenfete wurde 1997 erstmals ausgerichtet - laut Schlagermove-Sprecher Axel Annink nach einer Idee von fünf Freunden bei einer örtlichen „Bad Taste Party“. Damals gingen 14 Trucks an den Start - und bereits 50 000 kostümierte Fans feierten mit. Seit 2007 gibt es Ableger in Form von On-Tour-Partys - doch Hamburg bleibt das Original. Ziel des Moves ist den Veranstaltern zufolge vor allem das Kulturgut Schlager durch eine kostenlose und allen zugängliche Musik- und Tanzveranstaltung am Leben zu erhalten.