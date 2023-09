Fotos 24 verletzte Beamte bei Ausschreitungen in Stuttgart

Nun also die Schwabenmetropole Stuttgart. 200 Menschen versammeln sich am Samstagnachmittag im Römerkastell zu einer Veranstaltung des Verbands eritreischer Vereine in Stuttgart und Umgebung, wie ein Polizeisprecher berichtet. Es sei eine Infoveranstaltung. Die Vereine sympathisierten mit der Regierung in Eritrea, so der Polizeisprecher.